Waqrapukara, la misteriosa y espectacular fortaleza inca en Perú a la que apenas llegan los turistas

Pero lo mejor fue que en la mayoría de nuestras fotos casi no se veía a otros turistas.

Dado que apenas se mencionaba en la escuela, Román pensó que no había nada especial para ver. El turismo es un fenómeno reciente en la región. Los viajeros internacionales no comenzaron a llegar hasta la década pasada. Para su familia y su comunidad trepar por las montañas era su trabajo, no una práctica de recreo. Ninguno iba allí a relajarse o a aprender sobre los incas.