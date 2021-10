William Shatner, el capitán Kirk de "Star Trek", cumple a los 90 años su sueño de ir al espacio

Escucha esta nota aquí

Blue Origin William Shatner tuvo varios entrenamientos con Blue Origin antes del viaje.

El actor de Hollywood William Shatner se convirtió este miércoles en la persona de mayor edad en ir al espacio luego de un viaje en la cápsula suborbital Blue Origin.

Shatner, de 90 años y quien interpretó al capitán James T. Kirk en las películas y series de televisión "Star Trek" ("Viaje a las estrellas" en español), se mostraba muy emocionado al descender de la cápsula.

"¡Es increíble, increíble!", dijo a Jeff Bezos, el fundador de Amazon y desarrollador del programa Blue Origin. "Estoy tan lleno de emociones de lo que acaba de pasar. Es extraordinario", dijo notablemente conmovido.

"No sé lo que pueda parecerle al mundo, pero a mí mismo me parece que solo soy como un niño jugando en la orilla del mar mientras el gran océano de la verdad yacía desconocido ante mí", continuó.

Despegó desde el desierto de Texas junto a otras tres personas. La misión duró unos 10 minutos.

En el viaje, experimentaron un breve período de ingravidez al ascender a una altitud máxima de 100 kilómetros. Desde ahí es posible ver la curvatura de la Tierra a través de las grandes ventanas de la cápsula.

Reuters El cohete con la cápsula despegó sin contratiempos desde su base en Texas.

Con Shatner viajaron Audrey Powers, vicepresidenta de Blue Origin, Chris Boshuizen, cofundador de la empresa de imágenes satelitales Planet; y Glen De Vries, ejecutivo de la corporación francesa de software sanitario Dassault Systèmes.

Tuvieron un par de días de entrenamiento, aunque no hay nada realmente importante para ellos durante el vuelo que no sea disfrutarlo. El sistema de cohetes y cápsulas, conocido como New Shepard, es completamente automático.

El director de vuelo de Blue Origin, Nicholas Patrick, dijo que el cuarteto, no obstante, necesitaba saber qué hacer en el improbable caso de una emergencia; y reconocer (y no ser perturbado por) los golpes y ruidos normales de los vuelos espaciales.

"La tercera cosa que hace el entrenamiento es enseñar a la tripulación cómo comportarse en Zero G (cero gravedad): cómo moverse por la cabina sin chocar ni golpearse unos a los otros, qué agarraderas usar, el tipo de cosas que pueden esperar y su respuesta a ellas", explicó el ex astronauta de la NASA.

Getty Images La cápsula tocó tierra luego del viaje de unos 10 minutos hacia el borde de la atmósfera.

El segundo

Este fue el segundo vuelo con tripulación de New Shepard.

El primero, llevado a cabo el pasado 20 de julio, llevó a Bezos, a su hermano Mark, al adolescente holandés Oliver Daemen y al famoso aviador Wally Funk.

Funk, de 82 años, pudo reclamar el récord de la persona con mayor edad en el espacio, un título que ahora se le concederá a Shatner, asumiendo que su misión pasará sin incidentes y que se elevarán por encima de la atmósfera de la Tierra.

El lanzamiento se produce en medio de afirmaciones de que Blue Origin tiene una cultura laboral tóxica y no cumplió con los protocolos de seguridad adecuados.

Las acusaciones, en su mayoría anónimas hechas por empleados anteriores y actuales, han sido negadas energéticamente.

"Esa no ha sido mi experiencia en Blue", respondió Audrey Powers, responsable de la misión y de las operaciones del vuelo.

"Somos extremadamente minuciosos, desde los primeros días hasta ahora, cuando comenzamos nuestros vuelos con humanos. La seguridad siempre ha sido nuestra principal prioridad".

Shatner es la primera persona en pasar de la versión del espacio de Star Trek a la realidad, pero tres astronautas de la NASA han hecho el viaje contrario.

El astronauta Mae Jemison apareció en un episodio de la secuela televisiva de "Viaje a las Estrellas: La nueva generación". Mientras que Mike Fincke y Terry Virts aparecieron en el episodio final de "Enterprise", la serie precuela de Star Trek,

Caso similar al de Gene Roddenberry, creador de la franquicia, y James Doohan, el actor que interpretó a Montgomery "Scotty" Scott en la serie original de la década de los 60 y películas posteriores. Las cenizas de ambos fueron enviadas al espacio.

Aunque Bezos ha invitado a algunas personas a volar en el New Shepard, usualmente hay que pagar para viajar.

Y mientras que su rival en turismo espacial, Richard Branson, ha puesto un precio al boleto para su avión cohete Virgin Galactic ($us 250.000), el fundador de Amazon no revela las tarifas pagadas por personas como Boshuizen y De Vries.

