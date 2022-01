Wordle: las razones del éxito del juego online que triunfa en todo el mundo

Escucha esta nota aquí

BBC Debes adivinar una palabra de cinco letras todos los días.

Los amantes de las palabras tienen una nueva obsesión en internet.

Se trata de Wordle, un juego que promete desbancar a los crucigramas y sudokus, por su sencillez y conveniencia. Solo se accede una vez al día, algo apreciado por muchos en medio de una sociedad tan ocupada como la actual.

Los diarios The New York Times, The Washington Post y muchos otros medios relatan cómo en tan solo tres meses esta plataforma se hizo viral. Más de 300.000 personas ya accedieron al puzzle para probarlo.

Fue creado por Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn, Nueva York, cuya pareja ama los juegos de palabras. Y la pandemia fue el mejor escenario para que su creatividad despuntara.

¿Cómo funciona?

La idea es que adivines cada día una palabra de cinco letras en inglés.

Cuando accedes a la plataforma, que es online y gratis, debes escribir algún término, para que luego el juego te deje saber si alguna de sus letras está en la palabra secreta y si está en el lugar correcto.

Si la letra está en el lugar correcto, el recuadro donde la escribiste se tornará verde. Mientras, si se torna amarillo es que pertenece a la palabra que debes descifrar, pero no está en el orden debido.

Cuando el color es gris significa que la letra no pertenece al resultado final.

Con estas pistas tienes otros cinco intentos para acertar.

BBC El juego permite que compartas tus estadísticas en redes sociales.

Wordle te ofrecerá tus estadísticas y puedes compartirlas en redes sociales (Twitter se ha enloquecido con esta modalidad).

¿Por qué es exitoso?

Wardle le dijo a The New York Times que creó la plataforma como una versión más sencilla del Spelling Bee que pertenece a ese mismo medio de comunicación.

El juego lo desarrolló en octubre pasado.

"Creo que la gente aprecia que existe algo en línea que es simplemente divertido", le dijo el ingeniero de software al Times en una entrevista. "No trata de hacer nada turbio con tus datos o tus globos oculares. Es solo un juego que es divertido", agregó.

En la misma entrevista el desarrollador contó que previamente, en el año 2013, había creado un prototipo de Wordle, pero lo abandonó porque no les gustó a sus amistades.

Cuando en medio de la pandemia él y Palak Shah, su pareja, se obsesionaron con los juegos en línea decidió retomar su idea.

Agregó que parte esencial de la estrategia es que el usuario solo accede una vez al día, de manera que se queda esperando más.

La capacidad de compartir las estadísticas en redes sociales también ayuda a aumentar su alcance.

Wardle, quien previamente trabajó para Reddit, no recibió ningún apoyo para crear el juego.

Ahora en internet rondan copias de su invento, pero precisamente carecen de lo característico de Wordle. Permiten al usuario participar más de una vez al día si pagan una tarifa.

