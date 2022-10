Xi Jinping recibe un tercer mandato histórico como secretario general del Partido Comunista de China

El PCCh no establece ningún límite de mandato , pero ningún líder además de Mao ha cumplido con un tercer periodo en el poder.

Pistas sobre la dirección futura de China

En su discurso, Xi también ofreció una pista importante sobre la dirección que podría llevar China en un momento en que existen temores de que el país se esté cerrando a la economía mundial. "China no puede desarrollarse sin el mundo y el mundo también necesita a China" , dijo el mandatario.

El ascenso de Li Qiang

"A excepción del primer ministro Zhou Enlai, Li también será el único primer ministro que no se haya desempeñado anteriormente como viceprimer ministro ", agregó.

El ex primer ministro Li Keqiang era visto como una voz más moderada y, a menudo, como el único contraataque a Xi en el Comité Permanente.El profesor Yang dijo que la promoción de Li muestra una importante reestructuración del poder en la política china: Xi retiene el control central.

Análisis - Stephen McDonell, corresponsal de China

De hecho, su nuevo equipo está completamente lleno de sus allegados leales. No se ha incluido a nadie con la más mínima perspectiva distinta de Xi.

O peor, le parecerá a algunos que Xi no tiene un conocimiento sólido de la actividad económica y lo que se requiere para alcanzarlo. O al menos no lo ve como prioritario.

Una vez más, no hay mujeres en el comité de siete hombres en la cima del poder chino. Nunca ha habido una mujer en este comité y Xi Jinping no ha roto con esto. La única excepción fue Madame Mao durante el período de la Banda de los Cuatro, pero esa posición no era oficial.