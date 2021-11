Xi Jinping solo enviará una declaración escrita a la cumbre de la COP26 sobre cambio climático

Escucha esta nota aquí

Reuters

El presidente de China, Xi Jinping, se dirigirá a la cumbre de cambio climático de la ONU en Glasgow solo con una declaración escrita, lo que pone de manifiesto las dificultades que se van a enfrentar para lograr un progreso significativo en la reunión.

Durante varias semanas, se asumió que Xi no asistiría en persona ya que no ha salido de China desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Pero no está claro por qué decidió a último minuto no dirigirse a la conferencia por enlace de video, como anunció la semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Según la lista de oradores publicada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, Xi es el único líder que en "la primera parte del segmento de alto nivel para jefes de Estado y gobierno" se dirigirá a la reunión con una declaración escrita.

Otros líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asisten a la conferencia en persona.

Getty Images Las emisiones de CO2 de China son más del doble que las de Estados Unidos. Pero EE.UU. supera ampliamente a China en emisiones históricas acumuladas.

¿Importa que Xi Jinping no esté en la cumbre?

China es el mayor productor de emisiones de gases de efecto invernadero, responsable de la cuarta parte de todas las emisiones globales.

Y sus emisiones de carbono siguen aumentando, en gran parte debido a la dependencia del carbón.

Esto lo convierte en un actor clave en la COP26 y en la lucha contra el calentamiento global.

El mes pasado, el presidente Xi anunció que dejaría de financiar nuevos proyectos de carbón en el extranjero.

Pero en el país, se ha ordenado a las minas de carbón que aumenten la producción para satisfacer la creciente demanda de energía, aunque Pekín ha prometido reducir el uso de carbón a partir de 2026.

Como le dijo a la BBC el profesor Steve Tsang, director del Instituto SOAS China de la Universidad de Londres, la ausencia de Xi y su declación escrita "sugiere que realmente no quiere participar en la conversación de una manera que ponga a China en una luz menos que positiva".

Según el experto, no sorprende que Xi no asista en persona a la cumbre, ya que no ha viajado desde la pandemia de covid.

Pero al no participar por enlace de video y sólo enviar una declaración escrita, el líder chino está "enviando una señal clara", dice el profesor.

China ha logrado avances en el establecimiento de energía renovable. Ahora representa más de un tercio de toda la energía solar mundial y es el mayor productor mundial de energía eólica.

Pero el país necesita reducir la demanda de carbón en más del 80% para 2060 para cumplir con sus objetivos climáticos, según la Agencia Internacional de Energía.

Como explica el profesor Tsang, el cambio climático sigue siendo una prioridad para China, pero el país ha estado enfrentado escasez de electricidad.

Y no mantener las luces de los ciudadanos encendidas podría dañar el liderazgo de Xi Jinping.