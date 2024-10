"Ya no queda vida allí": la enorme destrucción causada por los ataques de Israel en Beirut

Los drones sobre Dahieh se habían vuelto tan habituales en los últimos días que ya casi no los percibían.

Algunos de esos ataques han consistido en docenas de bombas individuales, y muchos han arrasado no sólo el edificio aparentemente objetivo, sino que también han destruido o dañado gravemente varios edificios adyacentes.

Este fue el destino del apartamento de Mehdi y Zahraa: estar al lado de un ataque israelí. Zahraa lloró cuando vio las imágenes de su edificio ennegrecido y destrozado. "Míranos", suplicó. "Nuestra casa ha desaparecido. No tenemos higiene, no podemos lavarnos. No tenemos nada".