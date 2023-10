Yom Kipur, la guerra que hace 50 años puso a Israel contra las cuerdas y acabó con su imagen de invencibilidad

Siendo la fecha más sagrada del calendario hebreo, el país estaba paralizado. No había transporte público, ni transmisiones en los medios de comunicación, mientras los ciudadanos realizaban un ayuno absoluto y acudían a rezar a las sinagogas.

La ofensiva que meticulosamente había planificado el gobierno del presidente egipcio Anwar Sadat junto al mandatario sirio Hafez al Asad , no solamente arrasaría con las líneas de defensa de Israel, sino que sería capaz de hacer sentir a los líderes israelíes que podían estarse jugando la supervivencia de su Estado, como en la guerra de Independencia de 1948.

Una sorpresiva guerra avisada

Un “concepto” equivocado

A partir de 1967, los militares israelíes también establecieron lo que se conocía como “el concepto”, que se basaba en la premisa de que Egipto no iniciaría una guerra antes de contar con un poder aéreo que le permitiera atacar bien dentro del territorio de Israel, para golpear sus aeropuertos y anular a su Fuerza Aérea.

“En retrospectiva, es obvio que esta suposición se basó en los éxitos operativos de Israel en la guerra de junio [de 1967] y en los cálculos y posturas estratégicas árabes”, escribió P.R. Kumaraswamy en la introducción del libro “Revisiting the Yom Kippur War” (Revisitando la Guerra de Yom Kippur).

Los militares israelíes estimaban que Egipto no llegaría a alcanzar esa capacidad aérea antes de 1975.

“Su debilidad surge de factores que no cambiarán pronto... bajo nivel de educación, tecnología e integridad de sus soldados... desunión entre los árabes... y el peso decisivo del nacionalismo extremo”, agregó.

Pero como ocurre con aquel general que, según el famoso aforismo, siempre está combatiendo la última guerra y no la próxima, la visión de Dayan estaba anclada en el pasado.

Una ofensiva “brillante”

La primera ministra, además, se había comprometido con el gobierno de Estados Unidos a no atacar primero.

Meir no estaba desencaminada. De hecho, aunque Israel no inició la guerra, la mayor parte de las naciones europeas se negaron a darle asistencia por temor a las represalias de los países árabes, mientras que Estados Unidos solamente pudo ser persuadido después de que la Unión Soviética pusiera en marcha una operación para reabastecer de armas y equipos a Egipto y Siria.

El “tercer templo” en peligro

Los primeros días de la guerra fueron aterradores para Israel: sus defensas habían sido arrasadas por unas fuerzas mucho más numerosas que las suyas, su apuesta por la superioridad aérea no había funcionado, no tenía aliados y los necesitaba con urgencia porque -al tratarse de una guerra en dos frentes- estaba agotando rápidamente sus armas y municiones. Estas eran importantes no solamente para defenderse sino también para contraatacar y así mantener a sus enemigos lejos de sus ciudades y centros de población.