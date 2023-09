Aparece alcaldesa de San Ramón, califica de temerarias las acusaciones en su contra y niega vínculos con el narcotráfico

“A mi pueblo de San Ramón quiero manifestarles, una vez más, que, con la frente en alto y el orgullo de mujer luchadora por los ideales de este valeroso pueblo, tienen una alcaldesa incorruptible honesta, y despojada de cualquier intención delictiva. No me amedrentan, por el contrario, me impulsan a seguir trabajando con más dedicación y entusiasmo. A los políticos que están detrás de esta canallada con el fin de conspirar en busca de defenestrarme de la silla edil les manifiesto que no solo demostraré mi inocencia donde me convoquen, sino que seguiré en mi camino por el bienestar y el progreso de san Ramón", señaló la autoridad municipal.