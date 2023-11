Asesinaron a dos hombres en Beni por supuestos vínculos con el narcotráfico

Dos hombres fueron asesinados y sus cuerpos quemados, en la región de Beni, hecho que causó conmoción entre los habitantes, según confirmó la Policía.



Casi a la misma hora se registraron dos crímenes. El primero ocurrió en Santa Ana de Yacuma. Bajo un puente fueron encontrados los restos de uno de los hombres que de acuerdo a las investigaciones se trataría de un piloto, aunque las autoridades todavía no lograron su plena identificación.



El informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de Trinidad da cuenta de del hallazgo en Santa Ana de Yacuma. Presentaba heridas punzocortantes en región del tórax anterior y abdomen. Además, presentaba quemaduras en un 80% de su superficie corporal.



Agentes policiales acudieron al lugar para proceder al levantamiento legal del cadáver y trasladarlo a la morgue para la correspondiente autopsia de ley.



Hasta el momento, el hombre no fue identificado; sin embargo, la Policía tiene informes de que se trataría de un piloto que permaneció detenido, vinculado al narcotráfico.



La Policía tiene informes de que esta persona ya estuvo recluida en la cárcel por delitos de narcotráfico y que se dio a la fuga en circunstancias confusas.



Casi a la misma hora del martes, también la Policía procedió al levantamiento de un cuerpo sin vida de otro hombre en Rurrenabaque.



Policías de la Brigada de Homicidios de la Felcc llegaron a la comunidad Natividad de Rurrenabaque, donde se evidenció la existencia de un cuerpo sin signos vitales del ciudadano P. S. P., sexo masculino, de aproximadamente 55 años de edad.



En las primeras pesquisas detectaron que el hombre sufrió heridas de bala. También se verificó que el cuerpo fue quemado y abandonado.



Al examen externo presentaba un orificio de ingreso en el omoplato y salida en el tórax. El cuerpo del hombre también fue trasladado a la morgue para la autopsia de ley. La Policía verificó que presentaba signos de violencia por heridas de bala con arma de fuego y quemaduras en varias zonas de su humanidad.



En las primeras investigaciones desarrolladas por la Policía de Beni al mando de su comandante coronel, Helsner Torrico Valdez, se manejan hipótesis sobre los móviles de los crímenes. De manera inicial indicaron que los dos asesinatos tienen características violentas y se cree que fueron cometidos con saña, premeditación y alevosía.



Las fuerzas del orden llevan adelante las investigaciones en coordinación con representantes del Ministerio Público. Por las características violentas no se descarta que los asesinatos tengan su origen en ajustes de cuentas por las mafias del narcotráfico.



Los cuerpos sin vida de los dos hombres permanecen en la morgue, luego de la autopsia de ley practicada por médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).



Hasta el momento, los occisos no fueron reclamados por sus familiares, pues la Policía espera la identificación plena.



El fiscal departamental de Beni Gerardo Balderas, dirige las pesquisas de forma coordinada con agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.



Gerardo Balderas, en contacto con EL DEBER, manifestó que ya existen buenas pistas para la identificación de los hombres victimados.



Además, reveló que se está recopilando información en torno a los antecedentes penales que tenían en vida los hombres asesinados, cuyos cuerpos fueron abandonados en las localidades de Santa Ana y Rurrenabaque.



Después de los dos asesinatos la Policía, al mando del coronel Helsner Torrico Valdez, movilizó a sus agentes para realizar rastrillajes en procura de la captura de los autores. Sin embargo, hasta el momento no existen personas detenidas pues los criminales se pusieron a buen recaudo.



Los agentes ahora están apelando a la recopilación de pruebas o evidencias como imágenes de cámaras de seguridad y otros.



Asesinatos en la impunidad



La Policía registra que en regiones del Beni varias personas fueron victimadas de forma violenta. Entre los crímenes que más conmovieron a la sociedad está el que se cometió contra Francisco Alejandro Suescun Rivero conocido con el apodo de ‘Carachas’.



El hombre fue asesinado a balazos el 6 de junio cuando se encontraba en un inmueble en Santa Ana de Yacuma, visitando a su madre.



La víctima mencionada fue atacada por hombres que descendieron de un motorizados e ingresaron a la casa para abrir fuego y después darse a la fuga con rumbo desconocido.



Informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) dan cuenta de que ‘Carachas’ era socio de Misael Nallar, ahora preso en Chonchocoro de La Paz, por el asesinato de tres policías en Porongo.



Pese a la movilización de la Policía en busca de los pistoleros, éstos no fueron detenidos, y el caso sigue en proceso de investigación al igual que otros cometidos con las mismas características violentas.