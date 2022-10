Beni analiza nuevas medidas de presión por el censo en 2023

“El paro fue un total fracaso, si antes estaban en menos diez ahora están en menos cien, hemos comprobado que ellos no velan los intereses de los trinitarios, ya no convocan, era un bloqueo con cuatro puntos en la plaza que no tenían ni gente (…) Este paro fue político, yo respeto si Santa Cruz tomó una decisión (de parar), pero aquí en el Beni no queremos parar”, señaló Cámara.