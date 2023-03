Beni avanza en la construcción de la ruta a Cochabamba, sin pasar por el Tipnis

“Esta gestión no es solamente de Alejandro Unzueta, es de todo un equipo de secretarios y funcionarios, además de algunos diputados que realmente se preocupan por el departamento”, declaró al inicio de su alocución la primera autoridad beniana.

“Ahora se ha dicho no (la decisión de corregidores del Tipnis de negar la construcción de la carretera), respetamos la idiosincrasia de nuestros hermanos indígenas para cuidar, salvaguardar su territorialidad, tienen razón, por lo tanto, nosotros respetamos su posición y nos unimos a su defensa (…) Ahora nosotros no podemos decir no al desarrollo tan anhelado de nuestros hermanos benianos, productores, ganaderos, agricultores”, relató Unzueta.