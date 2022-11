Beni crece 3,56% en su PIB y el mayor producto de exportación es el oro metálico, según el INE

El departamento del Beni cumple 180 años de fundación, este 18 de noviembre. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que preparó una publicación a propósito de este aniversario, en 2021, el PIB nominal para el departamento de Beni llegó a $us 1.179 millones. Su crecimiento fue del 3,56% por el aumento en dos actividades económicas: la extracción de minas y canteras, y el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Entre tanto, el PIB per cápita alcanzó a $us 2.325 en la misma gestión.