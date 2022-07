Beni: por cuatro vías se investigan supuestos abusos sexuales en cuartel

Este grupo de marineras redactó una carta denunciando a una alférez de los supuestos abusos sexuales. Una de ellas relató que la oficial naval llegaba a la unidad militar los fines de semana en estado ebriedad y se metía supuestamente a las camas de las internas. Luego, la víctima dijo que la alférez les tocaba sus partes íntimas y las amenazaba si elevaban una denuncia.

“Cuando llegó mareada (la alférez), a la una de la mañana, se sentó en mi catrera, me acosó, me tocó la cara, me dijo que el amor es así también”, denunció una de las víctimas en una carta que fue entregada a las autoridades militares de esa unidad en Trinidad.