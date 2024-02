Benianos amenazan el Censo por 42 comunidades del Tipnis que serán registradas en Cochabamba

A 36 días para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda el conflicto por límites no se termina en el país. Beni expresó su descontento, este jueves, y se opone a que 42 comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) , sean registradas en el departamento de Cochabamba el próximo 23 de marzo, fecha de la gran encuesta.

Las explicaciones de Ruiz no convencieron . Fue abucheado y terminó su exposición sin una respuesta afirmativa por parte de las autoridades. En algún momento, dijo que hubo barra local en su contra, según el gobernador, Alejandro Unzueta.

“Beni no debería censarse, si nosotros primero no delimitamos bien, esa Ley clandestina, 846”, dijo Unzueta. El gobernador increpó al viceministro Ruíz indicando: “la pelea de los benianos no es política como usted dice, es territorial y voy a morir de pie por mi departamento”, aseveró.