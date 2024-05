En Beni, un hombre apuñala y mata a golpes a su mujer

"Se informa al pueblo boliviano de un lamentable hecho de feminicidio. Este hecho sucedió en Riberalta-Beni, aproximadamente a las 3:00 am (domingo), cuando el señor Wilber Miranda Cartagena (concubino) acabó con la vida de M.J.S.F.", informó mediante sus redes sociales.

¿La familia de la víctima denuncia que el hombre era violento?

El jueves 16 de mayo, con la excusa de comprar abrigos para sus tres hijos, él hizo que ella y los niños lo acompañen. Ese día, ella no volvió a casa, a los días solo los niños retornaron a casa de la abuela. Los niños dijeron a los abuelos que sus padres iban a consumir bebidas .

"Este hombre no me va a devolver a mi hija. Todo el tiempo peleaba con él, la botaba a mi hija, le mezquinaba las cosas, no le dejaba ni para comer a mis nietos, yo le decía a mi hija que lo denuncie, pero ella y él decían que se querían, que se amaban", comentó la mujer, a los medios de prensa en Riberalta.