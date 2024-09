Gobernador beniano califica de "ridícula" la acción popular presentada por el Defensor del Pueblo

"Primero debe informarse (el Defensor del Pueblo), la ABT es quien da los permisos de desmonte. Nosotros como Gobernación no tenemos tuición ni nos consultan", disparó el gobernador beniano.



Calificó de "ridícula esa acción popular contra quienes estamos trabajando a fuego y sangre en las diferentes comunidades. Mire las noticias señor defensor, fuimos los primeros en declararnos en desastre. Usted que no ve ni prevé las cosas. Desde el año pasado venimos pidiendo una pausa ambiental".



Para Unzueta, demandar a tres autoridades departamentales que están luchando contra el fuego no tiene lógica, "porque no denuncian a quienes están causando biocidio y ecocidio. Acabamos de incautar 4 tractores con árboles talados, a ésos debería denunciar Defensor del Pueblo".