Guayaramerín inicia bloqueos por su puente y Prada acude a apagar el conflicto

La vía Guayaramerín-Riberalta -Puerto Siles -Trinidad fue bloqueada por los campesinos de esa región, que demandan la no objeción del Gobierno boliviano a la construcción del puente binacional que unirá esta población con la vecina Guajara-Mirim, en el lado brasileño. El Gobierno convocó rápidamente a una mesa de negociación con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada para así apagar el conflicto.





“El puente no es negociable; la soberbia, los tecnicismos absurdos que pretende poner el enemigo del pueblo (ministro Edgar Montaño) son inútiles; el Beni, esta vez, dice: 'no'; esta vez tiene autoridades que sirven su pueblo, no a ningún partido político” lanzó el gobernador beniano, Alejandro Unzueta, en la marcha y mitin que dio inicio a las protestas de la región.





El pasado 4 de septiembre, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, llegó a Trinidad y luego a Guayaramerín a explicar las objeciones del Gobierno al proyecto que presentó el Brasil para la construcción del puente. Los asistentes abuchearon al ministro, quien se desfogó con el Gobernador y abandonó abruptamente la reunión.





Este miércoles, junto con el vicecanciller, Benjamín Blanco, Montaño dijo que fueron realizadas las observaciones que pidió Brasil y que ese documento fue cuestionado por los benianos quienes consideran que se debe aceptar la propuesta brasileña, pues los técnicos de la región ya dieron su venia para ello.





“No hay ningún proyecto alternativo, simplemente los hermanos de Brasil nos entregaron un proyecto a diseño final y nos pidieron que hagamos todas las observaciones correspondientes para que este puente sirva, de manera formal y ventajosa, para ambos países eso es lo que hemos hecho”, justificó Montaño.





Este miércoles una multitudinaria marcha de pobladores y caravanas de vehículos y motocicletas recorrieron las calles de Guayaramerín y se apostaron en la plaza principal al grito de: “¡Puente, puente, puente!”. El Gobernador exigió que se sumen a la lucha no solo las autoridades locales, sino la Asamblea Departamental en pleno, además de concejales y alcaldes de todos los municipios y los legisladores nacionales.

“Pido a todos nuestros asambleístas, alcaldes, diputados y senadores que aún no se han hecho presentes en esta lucha de todo un pueblo: ahora este pueblo no les pide, les exige que estén aquí, en esta lucha; nosotros no podemos permitir que se retrase más el futuro de nuestras generaciones”, arengó Unzueta.







Montaño ya fue declarado como persona non grata por los pobladores de Guayaramerín desde el 5 de septiembre, cuando intentó imponer las observaciones que había realizado. La autoridad dijo que el Presidente Luis Arce tiene toda la intención de hacer realidad esta obra; pero le recordaron que Bolivia no está aportando con recursos y que todo está financiado por el gobierno brasileño, por tanto no es una obra de Bolivia.





Lo único que debe hacer el Gobierno es no objetar el proyecto del vecino país. Según el documento presentado por Bolivia, se observó la altura del puente, así como su ancho, algo que fue tomado de forma risible por los benianos.

