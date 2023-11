Licitación para la construcción del puente binacional Bolivia-Brasil se lanzará este 14 de noviembre

“Recibí una llamada importante del ministro de Transporte, Renan Filho. El próximo martes 14 se lanzará la licitación para la construcción del Puente Binacional Brasil-Bolivia, en Guajará-Mirim. A los pocos meses de la articulación, pudimos cambiar un proyecto que data de 1903. Este puente no sólo abre la Ruta del Pacífico, sino que también fortalece la integración entre nuestros países, promoviendo un mayor desarrollo económico para Rondônia y la región”, se lee en la cuenta de Facebook de Moura.

“Bolivia hasta ahora no ha hecho el estudio ambiental de los 15 kilómetros que le corresponde; estamos muy dormidos. No ha venido ninguna comisión, no ha venido ni la ABC y esto nos deja muy preocupados. Necesitamos que nuestras autoridades de Bolivia avancen. Tienen que venir a las comunidades”, indicó, e hizo referencia a la necesidad de informar a las comunidades que serán afectadas y a aquellas deberán ser indemnizadas.