Más de dos mil hectáreas de área protegida en Beni se salvaron de ser dotadas

De acuerdo a Mauricio Chiri, abogado experto en temas ambientales, y funcionario del área legal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en esa fecha, en medio de la desesperación, ya que el Sernap no había perfeccionado su derecho propietario, la estrategia asumida por el director del AP fue mover vacas de un punto a otro, para salvar la EBB.

“Se entiende la desesperación para no perder el área. Hay que tomar en cuenta cuánto duró el proceso de saneamiento y la interpretación constitucional que querían hacer, no había forma. Según el criterio, solo había que cumplir la FES, pero esa no era la vía”, reseñó.