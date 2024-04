Piso Firme: Municipio de Baures le ofrece 10 kilómetros de carretera

El alcalde de Baures, Cristhian Cámara, hizo un llamado a todos los municipios del Beni, para apoyar a vincular a Baures con la comunidad beniana, comprometiendo aportar con los primeros 10 kilómetros de construcción de carretera.



“¿Por qué no nos unimos entre alcaldes?, como alcalde de Trinidad podemos dar un frente de trabajo para que se pueda levantar un terraplén y posterior enripiado de unos 10 kilómetros; somos 19 municipios, son 120 kilómetros”, sugirió a sus pares alcaldes para lograr vincular el territorio beniano con Piso Firme.



El burgomaestre convocó a sus pares luego de repudiar la sesión instalada por Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, en la comunidad de Piso Firme.



La autoridad municipal trinitaria calificó este hecho como “un exabrupto; me parece muy acelerada esa decisión, me parece una provocación al pueblo beniano, el departamento del Beni con Santa Cruz no tiene ningún tema pendiente de límites”, aseguró.



Cámara anunció que participará del Comité de Defensa de la Integridad Territorial del Departamento del Beni, donde analizarán estrategias para defender el territorio beniano, además de buscar cómo garantizar la atención a los comunarios de Piso Firme.