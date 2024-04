Revelan supuesta presión a comunarios de Piso Firme para declarar su territorio como parte de Santa Cruz

Para la autoridad beniana, no son todos los pobladores los que están de acuerdo con el límite a favor de Santa Cruz. Hay quienes quieren pertenecer al Beni.

"Hay una exagerada manifestación por tratar de que Piso Firme pueda ser cruceño. Lo siento, pero no esta en mis manos (definir los límites), para levantar los límites para cumplir con sus deseos. Ellos deben entender que lo que deseamos no es realizable" , disparó Paz. A decir del funcionario gubernamental: " Tengo entendido que la única (comunidad) que manifiesta una voluntad acérrima de pertenecer a Santa Cruz, es Piso Firme ".

Sobre la sesión de la ALD

Con respecto a la sesión que instalaron los asambleístas cruceños en Piso Firme, Paz la calificó como "una estupidez institucional. Hacer una sesión cuando hay la mayor carga probatoria a favor del Beni. Porque hasta ahora no nos han dado referencia con fechas, como nosotros", sostuvo.



Para Paz, "en caso de conflictos, la lógica tiende a generar más cautela, pero hacen una sesión en el marco de una voluntad política y no en el marco de una voluntad social, porque no hay expresión de la colectividad cruceña".



El funcionario destacó que "la actitud del presidente de la ALD, Zvonko Matkovic que ocasionó que él y el resto de asambleístas comentan este absurdo, daña el bien jurídico mayor, que para nosotros son las relaciones de hermandad y fraternidad con el pueblo cruceño y por eso hay una acción judicial en tránsito".