Vocal da libertad irrestricta a funcionario de Migración que tramitó visa a Marset

Han pasado tres meses cuando un reporte oficial de la Policía confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado a escala mundial, escapó de su mansión de la avenida Beni y quinto anillo provocando una movilización de los organismos de seguridad.



La búsqueda de Marset se desató especialmente en Santa Cruz y Beni, donde fueron capturadas al menos 30 personas, la mayoría recluidas en la cárcel de Palmasola por delitos de complicidad, legitimación de ganancias ilícitas, falsificación de documentos, y otras figuras jurídicas.



En Beni, el responsable de extranjería que fue detenido y enviado a la cárcel, después de ser imputado por complicidad y falsedad material e ideológica para el trámite de una visa de residencia a Marset, fue liberado de forma irrestricta por una magistrada.



Se trata de Rinat Leonidas Sueiro Phillips, que se desempeñaba como responsable de extranjería de Migración del Beni y que, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fue uno de los responsables de firmar el trámite para la visa de permanencia de trabajo de Marset, cuando éste se encontraba detenido en Dubai.



Fue la vocal Norka Díaz Morales, de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que dictó libertad irrestricta para Rinat Leonidas Sueiro Phillips - funcionario de Migración, considerado pieza fundamental por la Fiscalía por tramitar la visa de Marset.



El fallo fue dictado en audiencia de apelación este lunes en Trinidad después de que la defensa del imputado presentara apelación a la detención preventiva que emitió un juez cautelar.



La vocal consideró que no existe riesgo de fuga ni obstaculización por parte del procesado, además de que no existe materia justiciable plena y le corresponde la libertad.



La visa de permanencia de trabajo para Marset fue entregada por la Dirección Nacional de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno, el 11 de diciembre de 2021. Justo en ese tiempo Sebastián Marset permanecía detenido en la cárcel emiratí de Al Wathba, en Dubái, también por falsificación de documentos.



La visa de residencia fue emitida a través de una resolución administrativa firmada por la directora nacional de Migración, Katherine Calderón.



El documento también lleva la firma del responsable de Extranjería y Filiación de Migración de Trinidad, Rinat Leónidas Sueiro.



Junto a Rinat Leónidas Sueiro, también cayeron otras personas relacionadas a los trámites de la visa. Entre ellos figura el abogado Yamil Omar Alderete Gabriel, ex funcionario de Migración del Beni. En la tramitación de la visa también se registra como parte clave a Óscar Luis Ramírez Roca que el 11 de agosto de 2022 desapareció hasta la fecha y su familia cree que fue asesinado. Ramírez Roca, fue declarado desaparecido por la Felcc de Santa Cruz.



La Fiscalía alista un amparo



La libertad irrestricta sorprendió a la Fiscalía de Beni. Consultado por EL DEBER sobre la libertad el fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, aseguró que se está requiriendo los informes del veredicto y las investigaciones para presentar un amparo constitucional y de esa manera revertir el fallo judicial.



La Fiscalía considera que con la resolución la vocal hecha por tierra las investigaciones y todas las pruebas documentales, periciales, testificales acumuladas contra el exfuncionario de Migración, que llegó al extremo de gestar los trámites y firmar una visa de permanencia de trabajo cuando el traficante estaba detenido en Dubai.



Tras la fuga de Marset, se desarrollaron intensos operativos en su búsqueda, pero en la actualidad las acciones bajaron de intensidad. Se incautó armas, bienes como vehículos de alta gama, muebles, inmuebles y permanecen detenidas por orden de la justicia unas 20 personas.