Yucumo se declara en emergencia por incendios forestales y multa a los comunarios que no ayuden a apagarlos

La población de Yucumo, en el departamento del Beni, se declaró en emergencia este domingo por los incendios forestales que afectan a la zona, y determinó una multa de 100 bolivianos para los comunarios que no ayuden a mitigarlos.

"Cómo es posible que nos puedan dejar de lado", dijo Sonia Mamani, una comunaria de Yucumo. “Nuestras autoridades de arriba ya se han olvidado de nosotros. ¿Cuándo va a llegar la ayuda? Aquí nos está quemando el fuego. No hay agua, ya. Los ganados sin agua. Es bien triste. ¿Por qué se olvida el gobierno nacional de nosotros? ¿Por qué? ¿Ya no somos su gente? ¿Ya no somos bolivianos? Por favor. Estamos muy mal”, suplicó.