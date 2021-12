Abraham Cabrera, cuarto jugador que renueva contrato con Blooming

Escucha esta nota aquí

Blooming anunció este miércoles que el defensor Abraham Cabrera continuará en el plantel de cara a la próxima temporada de la División Profesional.

El zaguero cruceño, de 30 años, es el cuarto jugador de la academia que renueva contrato y luego de un año difícil en el que salvó la categoría en la última fecha del campeonato pasado.

Antes lo hicieron los mediocampistas Julio César Herrera, Richard Spenhay y el delantero Nelson Orozco.

El chileno Rodrigo Venegas, quien seguirá como entrenador del equipo, contará también el próximo año con los volantes nacionales Paúl Arano (ex Wilstermann) y Junior Sánchez (ex The Strongest), además del delantero brasileño Jefferson Tavares, que por el momento es el único refuerzo contratado.

La dirigencia de Blooming pretende conformar un equipo competitivo para el 2022, aunque para habilitar nuevos jugadores necesita cancelar una cuantiosa deuda (de aproximadamente medio millón de dólares) a ex jugadores del club para poder inscribirlos ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

