Al fin pagaron: Blooming volverá a los entrenamientos este jueves

Tras suspender sus entrenamientos desde el lunes debido a incumplimientos financieros por parte de la dirigencia, Blooming ha decidido levantar el paro. Esta decisión se da luego de llegar a un acuerdo con los ocho de sus jugadores afectados por la deuda.



Luego de cuatro días sin entrenar, la situación generó malestar entre los jugadores, quienes expresaron su preocupación por la falta de respuestas ante el retraso en los pagos. Según información obtenida por EL DEBER Sports, la deuda afectaba a ocho miembros del equipo.



Este miércoles, los futbolistas se presentarán a las 09:00 en la sede celeste para trabajar con normalidad. Anteriormente, habían decidido no participar en las prácticas hasta que se regularizara el pago.



Algunos jugadores habían denunciado que no habían recibido el 50% de sus salarios correspondientes al mes de febrero, mientras que otros aún esperaban el 100% de dichos pagos.



Este episodio pone en evidencia las dificultades financieras que atraviesa el club, afectando directamente el desarrollo de las actividades deportivas. A pesar de esto, con la reanudación de los entrenamientos, Blooming busca ponerse a punto para futuros compromisos deportivos, considerando que fue eliminado prematuramente del torneo apertura y que no podrá reforzar su plantel hasta julio, cuando abre el libro de pases.