Blooming, con la consigna de ganar, visita a un complicado Universitario

Blooming se prepara para una visita desafiante este jueves, con el objetivo de mantenerse en los primeros lugares del torneo Clausura. El equipo cruceño se enfrentará a Universitario de Vinto en la octava fecha del campeonato, en un duelo que promete ser intenso. El encuentro está programado para las 15:00 en el estadio Félix Capriles, y contará con el arbitraje del tarijeño Cristian Cruz asistido por Edward Saavedra y Alfredo Vásquez.



La academia llega a este partido en una posición expectante, ocupando el cuarto lugar con 12 puntos, a solo cinco del líder Bolívar, que goleó 4-0 a GV San José el miércoles. Un triunfo en la "Llajta" permitiría al equipo dirigido por Carlos Julio Bustos alcanzar la segunda posición, igualando a Oriente Petrolero, que tiene 15 puntos. Este cuadro de situación resalta la importancia del encuentro, no solo por los puntos en juego, sino también por el impulso anímico que significaría para Blooming.



Sin embargo, Blooming enfrentará este desafío sin dos piezas clave: el defensor central Jonathan Lacerda y su capitán Rafinha. Lacerda fue expulsado de manera infantil en la victoria por 2-1 frente a Independiente Petrolero y deberá cumplir un partido de suspensión. Por su parte, Rafinha aún se recupera de una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas en las últimas semanas. La ausencia de estos jugadores podría afectar la solidez del equipo en un partido crucial.



La principal tarea de Bustos será poner fin a las constantes expulsiones que han perjudicado al equipo. Desde el reinicio del Clausura, Blooming ha acumulado tres tarjetas rojas en solo tres fechas, incluyendo una al propio entrenador. Además, la fragilidad en la defensa es problema recurrente y determinante en la pérdida de puntos importantes en casa. La presión está sobre Bustos para corregir estos errores y encontrar la fórmula para asegurar un buen rendimiento de su equipo.



Con Lacerda fuera de juego, Bustos optará por César Romero como defensa central, acompañado por Richet Gómez. Se espera que el resto del onceno se mantenga similar al que enfrentó a Independiente. La alineación probable incluye a Braulio Uraezaña; Miguel Becerra, César Romero, Richet Gómez, Daniel Aponte; Juan Carlos Arce, Arquímedes Figuera, Pedro Siles, Fernando Arismendi; Samuel Garzón y César Menacho.



Recientes incorporaciones como las de Moisés Villarroel, Limberg Gutiérrez y Othoniel Arce podrían tener la oportunidad de alternar, aunque es más probable que sean utilizados como recambio en la segunda mitad. La estrategia de Bustos será clave para enfrentar a un Universitario de Vinto que llega con confianza tras su victoria sobre Always Ready.



Por otro lado, Universitario se presenta como un rival ordenado y compacto, con figuras destacadas en el mediocampo y ataque. Actualmente en la sexta posición con 11 puntos, el equipo dirigido por Pablo Godoy buscará hacer valer su localía para seguir ascendiendo en la tabla. Con el boleto asegurado para la Copa Sudamericana 2025 como subcampeón en el Apertura, la "U" tiene la ambición de mejorar sus números y luchar por un lugar en la Copa Libertadores.



El cuadro cochabambino llega a este encuentro con un impulso anímico tras su victoria por 2-1 sobre Always Ready. Godoy no tiene muchas dudas en la alineación, aunque deberá cubrir la baja por lesión de Juan Mercado, quien se retiró con molestias en El Alto.