Blooming: el plantel recibió el pago de un mes y hay motivación previo al clásico

Luego de varios días de espera, incluyendo la decisión de no entrenar - aunque sí jugar - mientras no se les cancele uno de los cuatro sueldos que se les debe, el plantel de Blooming recibió un alivio este sábado y decidió concentrarse apuntando al clásico ante Oriente, este domingo a las 19:30.

De momento la tabla dice que son sextos con 15 unidades, un punto menos que su rival de turno. Es por eso la importancia de ganar para no quedarse atrás. Carlos Julio Bustos, el DT celeste , sabe de los problemas que se tuvo en los últimos días, pero también que hay un objetivo.

La situación no ha sido fácil para los jugadores desde el parate por la Copa América, ya que por los inconvenientes económicos no han trabajado de manera normal. Pese a ello, el equipo se mantiene en carrera, no solo en la tabla del Clausura, sino también en la acumulada (tercero 29).