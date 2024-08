Blooming: jugadores en paro visitan a Aurora sin entrenar

A pesar de la falta de pagos, el primer plantel de Blooming se prepara para visitar a Aurora este jueves en busca de sumar puntos en la décima fecha del torneo Clausura. Los futbolistas han decidido mantener la medida de paro, exigiendo el pago de un mes de los cuatro que se les adeudan para retomar los entrenamientos. La delegación celeste viajará a Cochabamba el jueves por la mañana, a las 10:10, sin haber entrenado ni concentrado previamente.



La difícil situación económica del club ha llevado a los jugadores a tomar esta drástica decisión. El dinero prometido desde el pasado sábado no llegó, lo que ha incrementado la frustración en el plantel. “Estamos esperando que la dirigencia cumpla con lo acordado”, señalaron fuentes cercanas al equipo, reflejando el descontento que se vive en sus filas.

El encuentro de este jueves se llevará a cabo a las 18:00 en el estadio Félix Capriles, y es crucial para las aspiraciones de Blooming. Sin embargo, la falta de entrenamientos en los días previos genera incertidumbre sobre el rendimiento del equipo. La presión ahora recae sobre la directiva, encabezada por Sebastián Peña, quien debe encontrar una solución para devolver la confianza y tranquilidad al plantel.



Según información de El Deber Sports, la dirigencia sí realizó un pago, pero solo a los juveniles que forman parte del equipo. El resto del grupo no recibió ningún monto y decidió mantener la medida de paro. La situación se complica aún más, ya que Blooming tiene un calendario apretado. Después de enfrentar a Aurora, deberá concentrarse en el clásico cruceño contra Oriente Petrolero, el domingo a las 19:30.



“Estamos hablando con los jugadores. Les hemos pedido que nos esperen un poco más, ya que estamos consiguiendo el dinero. Esperamos poder pagarles un mes en estos días. Tienen todo el derecho de cobrar”, manifestó Pedro Vaca, vicepresidente del club, tras la goleada sufrida ante Nacional Potosí el lunes.



En tanto, el director técnico Carlos Bustos regresará al banquillo tras cumplir un partido de suspensión por expulsión. Consciente de la necesidad de sumar al menos un punto para llegar al clásico del domingo con buen ánimo, Bustos espera que su equipo pueda superar este desafío. La única duda para el partido contra Aurora es el defensor uruguayo Jonathan Lacerda, quien perdió el conocimiento tras recibir un fuerte pelotazo en el rostro durante el encuentro anterior. Aunque fue dado de alta tras 24 horas de observación, su inclusión en el once inicial aún está en duda aunque viajó a Cochabamba.



Por otro lado, el volante brasileño Rafinha, que había recibido un permiso especial tras el fallecimiento de su madre, realiza un trabajo especial para ponerse a tono. Sin embargo, aún no ha recuperado su forma física al 100% y se espera que esté fuera de acción al menos por cuatro partidos más. Con este panorama, Bustos podría alinear en el Capriles a: Braulio Uraezaña; Miguel Becerra, César Romero, Richet Gómez, Daniel Aponte; Arquímedes Figuera, Moisés Villarroel, Juan Carlos Arce, Fernando Arismendi, César Menacho y Othoniel Arce.



En el lado de Aurora, el equipo ha tenido un desempeño irregular en el Clausura, logrando un empate (2-2) en su visita a Real Santa Cruz. Este resultado dejó al equipo dirigido por el uruguayo Sergio Órteman en el noveno lugar de la tabla, con 11 puntos. Un triunfo ante Blooming es vital para sus aspiraciones de volver a la lucha por los primeros lugares. Órteman no tiene muchas dudas en la alineación y podría presentar a David Akologo; Gabriel Montaño, David Robles, Christian Enciso, Óscar Vaca; Carlos Sejas, Didí Torrico, Jair Torrico; Jair Reinoso y Serginho.



El partido será dirigido por el chuquisaqueño Marco Ramírez, asistido por William Medina y Cliver Castellón. El VAR estará a cargo de Cristian Cruz, con Róger Orellana como AVAR.