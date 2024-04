Blooming mantiene el paro: pagaron a seis jugadores de ocho a los que se les debe

Si bien se pagó a la mayoría de los afectados, un jugador celeste, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó a EL DEBER Sport que la decisión de no entrenar es "una decisión del grupo" en respuesta a la falta de respuestas por parte de la dirigencia. O pagan a todos, o no se entrena.



La deuda afecta principalmente a los sueldos del mes de febrero, con algunos jugadores sin recibir ni siquiera el 50% de lo debido, mientras que otros estaban a la espera del pago completo. Esta situación no solo refleja las dificultades financieras del club, sino que también pone en peligro la continuidad de las actividades deportivas del equipo.



Pedro Vaca, vicepresidente de Blooming, intentó desmentir el paro en el programa Solo Fútbol Radio: "La noticia de que Blooming está en paro es totalmente falsa. Hoy (martes) no entrenó con normalidad por cuestiones del clima".