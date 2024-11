Blooming navega en la incertidumbre

Blooming continúa sumido en la incertidumbre, ya que la dirigencia del club no ha logrado conseguir los recursos necesarios para cancelar un mes de salario a los jugadores. Como resultado, el primer plantel se mantiene en paro y ha dejado claro que no levantará la medida hasta que “aparezca el dinero”. La última promesa de la directiva fue realizar el pago entre el viernes y sábado, pero hasta el momento no se ha concretado.



El Deber Sports (EDS) se contactó con un miembro del plantel, quien aseguró que hasta el sábado por la mañana no se había realizado el pago. Lo preocupante es que la dirigencia había prometido cumplir con el pago durante el fin de semana, pero incumplió. Esta situación ha generado un mayor malestar entre los jugadores, quienes han reiterado que no volverán a entrenar hasta que se les cancele al menos una cuota.



“Todavía no nos han pagado; nos dijeron que entre el viernes y sábado de esta semana se hará efectivo el pago. Esperaremos, pero nuestra medida seguirá siendo la misma”, declaró un jugador bajo condición de anonimato. Además, se indicó que este pago incluirá al cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, auxiliares y administrativos del club. El 15 de noviembre se cumplirán cinco meses de deuda.



Los futbolistas han decidido dejar de asistir a la sede del club hasta que se cumplan las promesas realizadas por la dirigencia. Esta drástica medida refleja la frustración acumulada por los constantes incumplimientos en los pagos salariales, lo que ha afectado gravemente la moral del plantel y su capacidad para concentrarse en los entrenamientos.



Álvaro Peña, director técnico de Blooming, expresó su apoyo al plantel en esta difícil situación. “Estoy con ellos; ¿qué más puedo exigir? Ojalá puedan arreglar cuanto antes y así retornamos a los entrenamientos y nos preparamos para lo que viene. Eso es lo que más queremos”, comentó en contacto con EDS.



La crisis financiera en Blooming es alarmante y ha llevado a una situación insostenible. Los jugadores han manifestado su preocupación por las consecuencias que esta falta de pagos puede tener en su desempeño en el campo. La presión sobre la directiva aumenta a medida que se acercan los partidos programados y los hinchas esperan respuestas concretas.