Blooming no pudo habilitar a sus refuerzos para el debut contra Bolívar

Como un balde de agua fría cayó en Blooming la imposibilidad de habilitar a sus refuerzos de cara al partido de este sábado contra Bolívar en el marco de la primera fecha del torneo Apertura de la División Profesional. El partido está programado para las 19:30, en el estadio Tahuichi Aguilera.

Adrián Monje, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó a DIEZ que la academia cruceña llegará sin sus refuerzos a su primer partido oficial de la presente temporada.

“La FIFA no desbloqueó a Blooming, porque hubo un caso de un jugador (Rafael Barros) que no fue solucionado a tiempo. Hasta cuando la FIFA estaba atendiendo, ese jugador no había dado el visto bueno, porque tengo entendido que no tenía el dinero aún en su cuenta, pero la transferencia ya se le había hecho y cuando el futbolista dio el okey la FIFA ya no estaba atendiendo y no atenderá tampoco este sábado”, explicó Monje.

Debido a este problema, Blooming llegará mermado al choque contra Bolívar, incluso no puede recurrir a sus juveniles, porque estos se encuentran en Ecuador para participar en la Copa Libertadores Sub-20.

Ante rumores que el partido podría postergarse, Monje aclaró que no se habló del tema y Bolívar casi de inmediato lanzó un comunicado público descartando cualquier reprogramación.

“Nuestra institución ha cumplido responsablemente con todos los requisitos para la inscripción del plantel ante la FBF, por lo que no existe motivo alguno para dar curso a cualquier solicitud de modificación de la fecha”, dice el comunicado de la academia paceña.

Horas antes de que Blooming tenga la mala noticia de la imposibilidad de habilitar nuevos jugadores, el DT Rodrigo Venegas se mostraba muy optimista.

“Hemos tenido una semana tranquila para preparar el partido con Bolívar, creo que contamos con las herramientas suficientes para salir a imponer nuestro juego de local y poder ser competitivos a lo largo del torneo”, había dicho el entrenador, que ahora tendrá que armar un rompecabezas.

