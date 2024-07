Blooming, obligado a sanar sus heridas ante un envalentonado Independiente

Luego de un inicio desalentador en el reinicio del Torneo Clausura, donde sufrió dos derrotas al hilo como local, Blooming tiene la obligación y necesidad de reaccionar y sumar de a tres este viernes, ante Independiente por la octava fecha del certamen. El partido se jugará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, a partir de las 20:00, bajo la dirección arbitral de Hostin Prado.



La academia, que se fue al receso con una racha positiva de tres victorias consecutivas, no pudo extender su buen momento en el reinicio, ya que sufrió dos derrotas: primero fue goleado ante Bolívar (0-5) y luego cayó frente a Royal Pari (2-1), en ambas oportunidades como local en el Tahuichi.



Pero más allá de las derrotas, lo que más preocupa en la interna celeste es la forma en la que pierde y la pobre producción de juego que ha mostrado el equipo. Blooming ha carecido de ideas al momento de proponer, pero también ha evidenciado muchas deficiencias cuando le toca defender. El director técnico Carlos Julio Bustos es consciente de que debe encontrar rápidamente una respuesta en sus dirigidos, caso contrario perderá más terreno en el Clausura.



Si hay algo que causa mucha tristeza en Blooming es haber desaprovechado la oportunidad de trepar al primer lugar de la tabla acumulada, aquella que otorga el segundo boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con sus derrotas, cayó al cuarto lugar y se estancó en 23 puntos, quedando a siete de Bolívar, líder en la clasificación. Mientras que en la tabla del Torneo Clausura, también descendió algunos escalones, es octavo con 9 unidades.



Bustos, que aún no podrá contar con su capitán Rafinha por lesión, espera encontrar respuesta en sus nuevas incorporaciones: Moisés Villarroel, Limberg Gutiérrez y Othoniel Arce. Los tres son de vocación ofensiva y todo apunta a que el argentino los empleará desde el inicio frente a Independiente.



Por otro lado, Bustos también podrá contar con el regreso de Arquímedes Figuera, quien cumplió un partido de suspensión tras ser expulsado infantilmente ante Bolívar. Ante esta situación, el presidente del club, Sebastián Peña, aseguró que tomará medidas internas y que hablará con el jugador para que estos incidentes no se vuelvan a repetir. Figuera es pieza clave en la contención de la academia.



En la vereda de enfrente aparece Independiente, un equipo que llega motivado a Santa Cruz tras vencer por 2-1 a Aurora en condición de local. El conjunto dirigido por Marcelo Roblado ha mostrado mucha mejoría en su juego y quiere seguir por la senda victoriosa para acercarse a los puestos de vanguardia. También con 9 puntos, el 'Matador' ocupa el sexto lugar gracias a su diferencia de gol.



La única duda que tiene Robledo para este lance es la inclusión del delantero paraguayo Gustavo Cristaldo, quien salió lesionado en el último partido. Aunque no se trata de una lesión de gravedad, el entrenador argentino nacionalizado boliviano probará algunas variantes en caso Cristaldo no llegue al 100%. La principal opción que maneja Robledo es Alejandro Bejarano.



Después, Independiente está completo y lo más probable es que repita el once que paró frente a Aurora.