Blooming quiere que los platos rotos los pague The Strongest

Escucha esta nota aquí

Blooming aún digiere el trago amargo de haber perdido el domingo ante su clásico rival, Oriente Petrolero. Pero no hay tiempo para lamentos y su próximo partido está a la vuelta de la esquina, ya que este miércoles recibirá al líder del campeonato, The Strongest. El cotejo se disputará en el estadio Tahuichi Aguilera, desde las 20:30.

“Siempre uno trabaja para ayudar al equipo, para ayudar a lograr los objetivos que nos trazamos al principio. Ahora solo queda recuperarse (de la derrota ante Oriente) y trabajar al máximo, porque vienen varios partidos, queda mucho camino en este campeonato y solo queda recuperarse partido tras partido”, dijo Richard Spenhay, que fue titular en el clásico.

El mediocampista recoció que no la tendrán fácil este miércoles. Aun jugando de local, los celestes reconocen que el Tigre de Achumani es un rival complicado en cualquier cancha.

“Es un rival duro de enfrentar, siempre que viene Santa Cruz hace buenos partidos. Hay que estar concentrados, el equipo va a tratar de recuperarse, sobre todo en lo físico, por el desgaste del domingo, ese partido ya queda en el pasado y hay que mirar al futro”, expresó Spenhay.

Los dirigidos por Eduardo Villegas no hicieron pausa alguna. Tras el clásico, el cuerpo técnico programó dos entrenamientos (lunes y martes) antes de recibir a The Strongest. El único objetivo es sumar los tres puntos ante el cuadro paceño y para ello no dudan de contar con el apoyo de su hinchada.

“El mensaje del día a día que se da en Blooming es que tenemos que estar muy unidos y caminar juntos. Agradecemos el apoyo de la hinchada que no nos está abandonando en estos momentos que estamos pasando y todos juntos vamos a salir de esta situación”, finalizó el jugador.

DÉCIMA FECHA

Martes 20 de julio

Aurora 17:15 Nacional Potosí

Real Tomayapo 19:30 Real Santa Cruz

Miércoles 21 de julio

Royal Pari 15:00 Always Ready

Real Potosí 18:15 Palmaflor

Blooming 20:30 The Strongest

Jueves 22 de julio

Guabirá 15:00 Wilstermann

Bolívar 18:15 Oriente Petrolero

San José 22:30 Independiente