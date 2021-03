Blooming recibirá este domingo a Independiente tras jugar seis amistosos

Escucha esta nota aquí

Blooming es uno de los equipos cruceños que más partidos amistosos disputó en su pretemporada. Eduardo Villegas, que asumió a principio de año y que reemplazó en el cargo al argentino Gabriel Schürrer, dirige un plantel renovado, pues tiene en sus filas a 13 nuevas incorporaciones.

Las caras nuevas: Santos Navarro (ex Oriente Petrolero), Carlos Ribera (ex Real Santa Cruz), Marco Daniel Vaca (ex Enrique Happ), Ricardo Pedriel (ex Wilstermann), Óscar Baldomar (ex Real Potosí), Hugo Rojas (ex Always Ready), Lucas Revuelta (ex Bahía de Brasil), Pedro Franco (ex América de Cali), Gervasio Núñez (ex Belgrano de Córdoba, Argentina), Óscar Ribera (ex Bolívar) y Abraham Cabrera (ex Nacional Potosí), Juan Anangonó (ex River Plate de Paraguay), Roler Ferrufino (ex The Strongest).

Desde que inició su preparación (22 de enero), la academia cruceña jugó ante Real Tomayapo, Real Potosí, Palmaflor, Guabirá y Nacional Potosí. El saldo fue una victoria, tres derrotas y un empate.

En este periodo le costó a Villegas consolidar el juego celeste, aunque era previsible, dado que un buen grupo de jugadores empieza a adaptarse al juego que quiere el DT y a sus mismos compañeros.

El equipo titular que alineó Villegas en el partido que la academia enfrentó a Guabirá, hace dos semanas, fue con Marcos Daniel Vaca en ela rco; Óscar Ribera, Pedro Franco, Walter Rioja y Santos Navarro en la defensa; Christian Latorre, Junior Sánchez, Rafinha y Kevin Farell en el medio campo; Rafael Barros y Edward Vaca en el ataque.

La duda es si el entrenador presentará este mismo equipo o hará nuevas variantes para el duelo de este domingo (19:30) ante Independiente Petrolero, en el Tahuichi.

