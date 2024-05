Blooming se estrena en el torneo Clausura: visita a Always Ready

Llegó el día. Blooming tiene todo listo para su debut en el torneo Clausura de la División Profesional. La academia cruceña visitará este sábado a Always Ready, en el estadio Municipal de Villa Ingenio (El Alto). El balón empezará a rodar a las 17:30, bajo el arbitraje del orureño Cristian Condori. Con el mismo plantel del Apertura, el equipo dirigido por Carlos Bustos, tiene la misión de volver a Santa Cruz con al menos un punto.



A pesar de los problemas internos por los que atravesó Blooming en las últimas semanas (paro de jugadores), el argentino Bustos confía en el potencial de sus jugadores para sacar un buen resultado en un terreno difícil.



Blooming, que no ha podido habilitar a lo largo del año, afrontará este partido con casi todo su plantel a disposición. La única baja es la del delantero centro Denis Pinto, quien sufrió una lesión en la rodilla hace un mes. Se estima que su recuperación dure un algunas semanas más.



En tanto, Bustos, podrá echar mano de sus mejores armas. El estratega argentino no presentará mayores variantes en relación al onceno titular que paraba en el torneo por series (Apertura).



Braulio Uraezaña; Denilson Durán, Richet Gómez, Jonathan Lacerda, Miguel Ángel Becerra; Héctor Suárez, Arquímedes Figuera, Pedro Siles; Rafinha, Fernando Arismendi y César Menacho: el posible ‘11’ de la academia.



En la vereda de enfrente aparece Always Ready, un equipo con sed de revancha en el plano local. Luego de no clasificar a los playoffs en el torneo Apertura, la banda roja tiene la obligación de recuperar terreno en su afán de conseguir un cupo para un torneo internacional en 2025.



De gran presente en la Copa Sudamericana, donde marcha líder e invicto de su grupo, el equipo que dirige el colombiano Flabio Torres quiere ratificar su poderío en su reducto. Always no presenta ninguna baja para este partido, por lo que se espera que juegue con toda su artillería.