Blooming: Sebastián Peña espera una mejor producción en su equipo

Sebastián Peña, presidente de Blooming, habló con los medios de prensa y expresó su molestia por el bajo rendimiento de su equipo en el reinicio del torneo Clausura. Asegura que la academia debe mejorar mucho para no volver a repetir el nivel que mostró ante Bolívar en el Tahuichi (0-5). Además, hizo énfasis en la competitividad.



“Nunca está dentro de los planes tener un resultado como el del domingo. Nos dolió mucho porque somos hinchas, queremos mucho a este club y hacemos todo lo posible para crecer. Sabemos que fue un mal día, pero nos debe servir para sentar cabeza y tomar con mayor seriedad el campeonato”, indicó Peña.



“Los jugadores son conscientes del partido que hicieron, a ellos le duele mucho, fue un mal día para todos. No salieron las cosas como queríamos, y algunos jugadores fueron muy permisivos y descuidaron la forma de juego que viene empleando el entrenador Bustos”, añadió.



Finalmente, Peña, se refirió a la competitividad, dejando en claro que su equipo debe jugar de igual a igual en cada uno de los partidos. “Que nos sirva de aprendizaje. Nosotros, en cada partido debemos salir a jugar de igual a igual y a competir en buen nivel. Siempre, el objetivo debe ser los tres puntos, sin importar el rival que nos toque enfrentar. Es un jalón de orejas y los jugadores sabe que no puede volver a pasar”, sentenció.



Blooming, no tiene tiempo para lamentos y ya volcó la página, dado que este viernes afrontará a una nueva batalla. Su rival de turno ser un cruceño, Royal Pari, a quien enfrentará desde las 20:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera por la sexta fecha del Cluausura. Para este encuentro, el DT Bustos, tendrá una baja sentida en el mediocampo. Se trata del venezolano Arquímedes Figuera, expulsado el domingo frente a la academia paceña.