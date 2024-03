Blooming sin Durán ni Pinto y a la espera de Rafinha y Menacho

Durán juega por izquierda y es uno de los fijos en la estructura de la academia. Lo más probable es que Gómez sea recorrido a ese sector para dejarle la zaga a Jonathan Lacerda junto a César Romero. El retorno de Gómez, que no jugó ante Royal Pari por tres amarillas, le permite al DT manejar esa alternativa. Además, Romero cumple con la obligación del sub 23 y es un jugador asentado en la academia. Los celestes saben que se juegan una ‘final’ ante Aurora y es por eso que no van a especular en procura de conseguir un resultado positivo.