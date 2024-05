Blooming, sin Rafinha, va por los tres puntos ante Wilstermann

Sin Rafinha, alejado de las canchas por un desgarro muscular, Blooming recibirá este miércoles a Wilstermann en procura de conseguir su segunda victoria en el torneo Clausura de la División Profesional. El encuentro entre cruceños y cochabambinos, correspondiente a la tercera fecha, se pondrá en marcha a las 20:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, bajo el arbitraje de Bladimir Rueda.



La ausencia de Rafinha será una baja sentida para el entrenador Carlos Bustos, quien apostará nuevamente por Fernando Arismendi en esa posición. El uruguayo no cumple exactamente la misma función que el volante brasileño - boliviano, pero sí tiene mucha vocación ofensiva y su gran despliegue físico le permite asistir en la marca.



Otro que estará ausente será el defensor central Richet Gómez, también lesionado en la primera fecha ante Always Ready en El Alto (0-1). Se trata de un desgarro muscular en el aductor izquierdo que lo dejará fuera de la canchas por algunas semanas más. En la segunda fecha, su lugar fue ocupado por el Sub-23 César Romero, quien le ganó la pulsada al experimentado Gabriel Valverde.



La academia sabe que no tiene margen de error, de local no puede fallar, sin embargo no será fácil ya que enfrente tendrá a un rival que marcha invicto en el torneo, y que además ya sabe de ganar en el Tahuichi. En la primera fecha venció 2-0 a Real Santa Cruz.



Así llega Wilstermann, motivado, pero con una baja sentida en la delantera. Se trata del su goleador Ariel Nahuelpán, lesionado en el empate del domingo ante The Strongest (0-0). El argentino se sometió a diversos estudios médicos y le detectaron una contractura muscular, por lo tanto no formó parte de la delegación que viajó el martes a Santa Cruz.



Nahuelpán se suma a Sergio Adrián y Martín Chiatti, también lesionados desde hace algunas semanas, pero que ya están en la recta final de su rehabilitación.



Las acciones serán dirigidas por el tarijeño Bladimir Rueda, quien será asistido desde las bandas por los benianos Jesús Antelo y Benigno Sucubono. Santiago Silva será el cuarto juez, mientras que Javier Revollo monitoreará el VAR y Juan Pablo Flores el AVAR.



Posibles alineaciones: