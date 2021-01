Blooming también pretende a Arce

Escucha esta nota aquí

Blooming sorprende en el mercado de pases. Por un lado apaga incendios que le generan los reclamos por deudas de exjugadores, y por otro alimenta la ilusión de sus hinchas con noticias importantes, como la contratación del zaguero colombiano Pedro Franco, la llegada del mediocampista argentino Gervasio ‘Yacaré’ Núñez, la renovación de contrato de Erwin Junior Sánchez, y ahora con el anuncio de que tiene la intención de incorporar a Juan Carlos Arce.

“Ya hablé con Arce, le hice conocer el interés, sabemos que es hincha del club. El sueldo lo pagarían socios estratégicos de Blooming”, manifestó Juan Jordán, presidente de la academia.

Arce, que no renovó contrato con Bolívar, también es pretendido por Oriente Petrolero, The Strongest y Always Ready. El delantero analiza las ofertas de albiverdes y atigrados.

Los celestes aún tienen pendiente la contratación de un arquero, de acuerdo con las peticiones que realizó el entrenador Eduardo Villegas a los dirigentes.