Blooming volvió a ingresar en paro

Este martes, los jugadores del primer plantel de Blooming volvieron a ingresar en paro y decidieron no entrenarse en reclamo de los meses de salarios que se les adeudan. La dirigencia del club, encabezada por su presidente Sebastián Peña, solicitó a los futbolistas que les den un plazo para terminar de conseguir los fondos, pero estos no aceptaron.



Los jugadores exigen que se les cancele al menos un mes de los tres que se les adeudan para levantar la medida y retomar los entrenamientos, pues el 15 de septiembre se cumplirá el cuarto mes sin pago. Esta situación se ha vuelto insostenible en Blooming, que constantemente se ve involucrado en estas cuestiones, lo que perjudica enormemente la preparación de los jugadores de cara a los próximos partidos.



Con el torneo Clausura en receso debido a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, la academia tenía previsto aprovechar al máximo estas semanas para ponerse a punto físicamente, corregir algunas falencias y disputar partidos amistosos con la finalidad de llegar con rodaje al reinicio del certamen.



Blooming volverá a la acción en el Clausura el próximo domingo 15 de septiembre por la fecha 14, cuando reciba a Gualberto Villarroel San José, a partir de las 19:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. El equipo dirigido por Carlos Julio Bustos comparte el tercer lugar del torneo junto a Real Tomayapo, ambos con 21 unidades, mientras que en la acumulada repite la misma colocación por debajo de The Strongest. y Bolívar.