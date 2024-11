Blooming volvió a los entrenamientos con la mira puesta en Independiente

“Contento porque tuvimos un parate largo de diez a once días, pero tenemos una semana para trabajar hasta el 20, empezamos este martes los entrenamientos que serán en doble torneo hasta el viernes, luego a un solo turno hasta el martes y miércoles el partido”, dijo el DT Álvaro Peña.

“Siempre soy agradecido primero con la dirigencia que confió en nosotros como cuerpo técnico y con el hincha… Yo me identifico con este club al cien por ciento, no 99,9 por ciento, es cien por ciento, entonces ahora Blooming para mi es mi vida, es mi familia, mi trabajo, es mi responsabilidad y eso trato de transmitirle a los jugadores, porque ellos también trabajan en este club y muchos seguidores saben que las esperanzas están en un equipo que, si bien es cierto no atraviesa por una buena situación económica, trata de que el hincha este contento”, expresó.