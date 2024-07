Bustos estalla contra los árbitros tras derrota de Blooming ante Royal Pari (video)

El entrenador de Blooming, Carlos Julio Bustos, expresó su malestar por el desempeño de la terna arbitral encabezada por Erlan Salazar en la derrota de su equipo ante Royal Pari por 2-1 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura.



Bustos, quien fue expulsado en el segundo tiempo, no se guardó nada en la conferencia de prensa posterior al partido. El estratega argentino aseguró que su equipo ha sido víctima constante de errores arbitrales y reclamó una supuesta falta sobre su arquero, Braulio Uraezaña, que el árbitro no cobró y que derivó en el segundo tanto de Royal Pari.



"Ya está bueno, llevo un año y medio en Blooming y nos pasan estas cosas. Hay que respetar al club y su gente. Basta. Hay falta al arquero antes del segundo gol, el cuarto árbitro está pintado. Tienen dos partidos dirigiendo en primera, es una cosa de locos", indicó un molesto Bustos.



El entrenador cuestionó duramente la designación de Erlan Salazar, un árbitro con poca experiencia en la máxima categoría, para dirigir un partido tan importante. "¿Dónde quieren mejorar? No pueden poner un árbitro que tiene dos partidos, ni siquiera se protegen ellos, parece que este fútbol es el de los más vivos. Es una cuestión de capacidad", añadió.



La derrota aleja a Blooming de los primeros lugares de la tabla, en un momento clave de la temporada. Bustos espera que estos errores arbitrales no se repitan y que su equipo pueda recuperarse en las próximas fechas para pelear por los objetivos trazados al inicio de la temporada.