Callaú sufrió porque Blooming estuvo cerca del indirecto y calificó de “vergonzoso” el premio de Cronenbold

Juan Callaú es palabra autorizada para hablar de Blooming. Fue presidente de la academia entre 1996 y 2000, y bajó su mandato el club logró el recordado bicampeonato (1998 y 1999). Recoció que la noche del sábado sufrió hasta el último minuto, porque el equipo celeste le ganó por 1-0 a Real Potosí.

La victoria por la mínima diferencia le permitió a Blooming salvarse de jugar el descenso indirecto ante Universitario de Sucre. El ex presidente no asistió al estadio debido a la pandemia de coronavirus, pero lo siguió desde su domicilio particular.

“Muy feliz, porque fue difícil el partido. Nos jugábamos todo o nada, era muy ajustado el resultado, porque el 1-0 siempre es peligroso, estuve hasta el último segundo prendido de mi computadora sufriendo para después alegrarme”, dijo Callaú a DIEZ.

El ex titular celeste llamó a la unidad de los bluministas para que a partir de ahora no vuelvan a sufrir como pasó en esta oportunidad. Habló de reinventarse y de encontrar soluciones a los problemas de la institución.

“Al margen de salvarnos del indirecto, ahora se tiene que hacer un trabajo a fondo, buscando reinventarnos, tiene que manejarse de otra forma el club, esto tiene que ser una lección para nosotros. El presidente y su directorio tiene que hacer un llamado a los bluministas y que los mejores participen para ver cómo se puede garantizar la sostenibilidad de la institución”, añadió.

También reconoció que si la solución para los problemas económicos es vender la sede, está totalmente de acuerdo con que se venda incluso en un cien por ciento y con el dinero que sobre comprar otro terreno para construir una nueva sede: “Yo soy hincha de Blooming no de una sede”, aseveró.

También se refirió a los Bs 82.000 más $us 2.000 que Mario Cronenbold regaló a los jugadores de Blooming en el camarín, como premio por haberle ganado a Real Potosí y haber escapado del indirecto.

"Ha sido vergonzoso, realmente vergonzoso de acuerdo a mi humilde opinión. Estoy totalmente en contra de que aparezca gente como Cronenbold para repartir plata a los jugadores, la institución tiene que ser sostenible por sí misma", finalizó Callaú.

