Carlos Bustos: “No jugamos fluido, pero lo importante fue que logramos los tres puntos”

Blooming logró su objetivo, venció a Real Tomayapo (1-0) y sumó 9 puntos de 12 posibles en el arranque del torneo Clausura. El equipo comandado técnicamente por Carlos Bustos se va al receso de la Copa América entre los primeros cuatro del certamen. Además, se consolida en el tercer lugar de la tabla acumulada.



A pesar de no haber tenido un óptimo desempeño colectivo, Bustos, destacó la entrega de sus dirigidos y la obtención de los 3 puntos, considerando esto último como lo más importante.



“Son tres puntos muy importantes. En el primer tiempo si bien creamos algunas situaciones de gol, no jugamos fluido. Además, enfrentamos a un gran rival, Real Tomayapo juega bien, pero lo más importante de todo era conseguir los tres puntos y lo hicimos”, indicó el entrenador argentino en conferencia de prensa.



Además, Bustos reconoció el equilibrio que existe en el plantel, donde los jugadores más experimentados lideran a los jóvenes.



“Este es un plantel muy bueno, con buenos jugadores. Es un equipo donde los más grandes son importantes y brindan un equilibrio fundamental para llevar bien el grupo y liderar a los más jóvenes. En tanto, los más chicos, cada uno está peleando por su lugar. No hay nada mejor para un cuerpo técnico que ver una evolución, estoy muy contento", añadió.



Finalmente, habló sobre los posibles refuerzos que pueden llegar a la academia en el próximo mercado de pases. Considera qué el que arribe al club, debe sumar al grupo y sobre todo ser buena persona.



“La anterior semana lo dije en una entrevista, hay que ver bien qué tipo de jugador puede venir a ayudarnos. El que llegue, sobre todo tiene que ser una buena persona, porque este grupo ha peleado contra todo desde que no se pudo habilitar en los últimos mercados pases", sentenció.