Carlos Bustos: “Siempre es lindo ganar un clásico”

Carlos Bustros, director técnico de Blooming, fue entrevistado por Tigo Sports una vez finalizado el clásico cruceño.



El estratega argentino no ocultó su felicidad por la victoria sobre Oriente Petrolero y destacó el esfuerzo de sus dirigidos.



“Siempre es lindo ganar un clásico, aún más cuando ambos equipos están necesitados de puntos. Nos sorprendió empezar perdiendo el partido, eso nos complicó un poco”.



“El gol de Arismendi nos ayudó mucho en lo anímico, nos fuimos al entretiempo más tranquilos”, añadió.



Finalmente, lamentó la poca efectividad en ataque. Aseguró que sus jugadores no estuvieron finos en la definición.



“Tuvimos muchas transiciones de defensa a ataque y no las supimos aprovechar. Estuvimos imprecisos, nos falta trabajar un poco más la definición”, concluyó.