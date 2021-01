Carrasco está en la mira de Always Ready y el Tigre

Escucha esta nota aquí

Otro de las jóvenes figuras de Blooming que podría dejar el plantel es José María Carrasco. El espigado defensor, de 23 años, podría fichar esta temporada en Always Ready o The Strongest, clubes que han manifestado oficialmente su interés por contar con él.

Juan Jordán, presidente del club celeste, confirmó que el campeón nacional hizo una oferta y el cuadro atigrado consultó sobre el jugador, que debutó en la academia cruceña en la temporada 2016 y que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

El directivo celeste aclaró que Bolívar no ha presentado ninguna propuesta por el futbolista, salvo las consultas que hicieron el año pasado.

Jordán también se refirió a las declaraciones que hizo Eduardo Villegas, nuevo DT del plantel celeste, al diario Página Siete de La Paz, donde dijo que “Bolívar había hecho una propuesta y que Blooming lo iba a ceder”.

“Seguramente se equivocó Villegas o entendió mal el periodista, pero no hay ningún acercamiento con Bolívar. No hay nada. Los que preguntaron por Carrasco son Always Ready y el Tigre”, sostuvo.

Carrasco ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo desde la temporada 2018. Por su buen rendimiento fue convocado a la selección nacional.

