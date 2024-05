César Menacho: “El entrenador me está dando la confianza, debo seguir así”

César Menacho está atravesando un momento sensacional. El atacante de Blooming anotó por duplicado en la victoria ante Wilstermann (3-0), y extendió su racha goleadora en la temporada 2024. Menacho acumula 7 goles en 11 partidos, sumando el torneo Apertura y Clausura.



Una vez finalizado el encuentro contra el cuadro cochabambino, el delantero de 24 años habló en conferencia de prensa y analizó su presente futbolístico. “Gracias a Dios se me está dando. De la mano del entrenador lo estoy logrando, él me está dando la confianza, debo trabajar más para seguir así”, indicó.



“Me lo propuse desde un principio, me estoy llenando de confianza y es gracias al trabajo que vengo realizando”, añadió tras ser consultado sobre si este año sería el consagratorio para su carrera.



Menacho, también se refirió al trabajo grupal y aseguró que el equipo debe “seguir entrenado como lo viene haciendo”.



“Hay que seguir metiéndole, debemos seguir entrenando de la misma manera y tratar de cometer menos errores”.



Con este triunfo, el segundo al hilo, Blooming alcanzó los seis puntos y se colocó como el principal escolta del líder Bolívar (7).El próximo partido de la academia, correspondiente a la cuarta fecha del Clausura, será este sábado ante Real Tomayapo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, a partir de las 19:00.