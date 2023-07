Christian Latorre se despidió de Blooming

Christian Latorre no va más en Blooming. Este martes, el jugador uruguayo se despidió del club a través de sus redes sociales. El principal motivo de su alejamiento se debe a que no pudo obtener la nacionalidad boliviana. En el primer partido de la temporada, Latorre sufrió una dura lesión que lo dejó fuera de las canchas por varios meses. Ante esta situación, la dirigencia celeste optó por liberar su cupo y se lo cedió a otro jugador extranjero. Finalmente se recuperó pero únicamente estaba habilitado para la Copa Sudamericana. Blooming ya tenía completo los seis cupos de extranjeros que permite la Federación Boliviana de Fútbol, y como si fuera poco, tiempo después la institución fue sancionada por el TAS y no pudo habilitar a sus refuerzos. Latorre escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram y se despidió del club en el que militó desde 2018.

"Todo tiene un ciclo y hay que saber entenderlo y respetarlo. Lamentablemente no pudo salir a tiempo mi nacionalización aquí no hubo culpables todo fue porque se me venció la visa en pandemia (Migracion estaba cerrado) buscamos hasta el final poder hacer que me reconozcan mis años aquí pero no se pudo. Hoy me toca partir del equipo que amo, respeto y respete siempre me voy para obtener ritmo y competencia y si todo sale bien poder volver al año nacionalizado. Jamás buscaría hacerle daño a este hermoso club y su gente ahí estaré apoyando como lo hice desde el primer día que llegue. Me queda agradecer a todos mis compañeros utileros sanidad y C.T que han tenido la suerte de pasar por Blooming".