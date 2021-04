Comisión Electoral de la FBF no reconoce las elecciones de Blooming

Escucha esta nota aquí

La Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no reconoce las elecciones de Blooming, que están programadas para el 15 de mayo, porque considera que “vulneran en todos sus sentidos el Estatuto y Código Electoral de la FBF”. Al mismo tiempo comunica que a la fecha tiene marcada la coordinación para una convocatoria conforme a los plazos y reglas que establece dicho estatuto federativo

La Comisión Electoral indica que hace poco recibió una carta de Mario Cronenbold, Roger Bello y Carlos Bendek denunciando vulneración a estatutos en el proceso eleccionario y después recibió otra misiva de Juan Jordán, presidente de Blooming, pidiendo que la Comisión Electoral de la FBF supervise las elecciones programadas para el 15 de mayo, solicitud que fue negada.

“Dando una información detalla de las responsabilidades y obligación de la Comisión Electoral de la FBF, entendiéndose de manera objetiva, que la aplicación del Código Electoral de la FBF es aplicable para todos sus miembros de la FBF, la Comisión UT Supra mencionada determina de manera unánime no asistir ni reconocer las elecciones del 15 de mayo del Club Deportivo Blooming, ya que la misma vulnera en todos sus sentidos el Estatuto y Código Electoral de la FBF, toda vez que no existe ningún otro órgano ni instancia, ya sea ejecutiva o jurisdiccional que tenga competencia para conocer actos electorales dentro la FBF, ni reconocer presidentes electos por medios ilícitos que no estén contemplados en el Estatuto y Código Electoral de la FBF”, dice la carta enviada por la Comisión Electoral a los interesados.

La plancha de Cronenbold, Bello y Bendek había pedido que se anule el proceso electoral en el club celeste para que se cumpla la norma y posteriormente se lo realice bajo parámetros vigentes y la supervisión de la Comisión Electoral de la FBF.

“Por último nos permitimos hacer conocer que a la fecha se tiene marcada la coordinación para una convocatoria conforme a los plazos y reglas que establece el Estatuto y Código Electoral de la FBF, con el comité electoral del Club Deportivo Blooming. Se recuerda también a los grupos de interés, que el incumplimiento de a las reglas y principios establecidos en el Estatuto y Código Electoral de la FBF, constituyen también infracción a las normas establecidas por la FIFA y la Conmebol, sujeta a las sanciones previstas en el estatuto y reglamento de la FBF, mismos que se encuentran estipulados en el Código Electoral de la FBF”, agrega la misiva.

