Comité Electoral de Blooming lanzará nuevo calendario para el proceso eleccionario del club

El Comité Electoral de Blooming dará a conocer la próxima semana las nuevas fechas del proceso eleccionario para elegir a la mesa directiva del club. Así lo dio a conocer dicho comité en una conferencia de prensa, este viernes.

“La próxima semana se lanzará el nuevo calendario electoral de Blooming. Nosotros tenemos un mandato de la asamblea que es la máxima autoridad del club, tenemos que hacer caso y hacer cumplir lo que dice la asamblea... En resumen, vamos a hacer cumplir el mandado de la asamblea que fue el 15 de abril”, dijo el presidente del Comité Electoral de Blooming, Bill Peláez.

Esto significa que habrá nuevas fechas para inscripción de candidatos, revisión de requisitos, apelaciones, fecha de los comicios, entre otras cosas.

Inicialmente el comité había fijado las elecciones para este 15 de mayo, pero luego la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dispuso que los comicios se realicen el 26 de junio.

“Las próximas elecciones serán dentro de los 60 días, a partir del 15 de abril, fecha en que se realizó la asamblea del club. Eso estamos adecuando y viendo los temas legales, no estamos dejando nada al azar… Invitamos a los candidatos a que hagamos fuerza, que se cumpla lo que la asamblea del club ha ordenado, porque somos los dueños del club, cada socio, cada persona que paga su acción y que va al estadio somos los que tenemos que elegir a nuestro presidente y no es correcto que vengan otras personas a poner condiciones a la fuerza como se está viendo”, agregó Peláez.

El Comité Electoral de Blooming se basará en su propio estatuto y no en el de la FBF, porque existe discordancia en varios puntos.

Peláez explicó que intentaron llegar a buen entendimiento con la Comisión Electoral de la FBF, pero no pudieron. Mencionó, por ejempló, que la federación ordena que para ganar las elecciones se necesita dos tercios, de no ser así se va a segunda vuelta, mientras que el estatuto de Blooming habla de mayoría simple, entre algunos de los puntos que no concuerdan.